La Grande-Motte fait sa révolution : un bilan au-delà des chiffres !

Les professionnels du tourisme sont restés un peu bouche-bée. Ils n'avaient jamais eu un bilan aussi global. Ce qui nous importait, ce n'était pas de les épater, mais de les embarquer.



Les retours que nous avons eu depuis sont très positifs. Quant nous leur avons parlons d'économie d'eau, ils savent de quoi nous parlons, ils voient bien leurs confrères tirer la langue dans les Pyrénées Orientales. Quand nous avons évoqué les stocks de sable, certains ne s'étaient jamais posé la question... Et puis ce qui est intéressant, c'est de montrer les efforts qui sont faits mais que pour réussir tout le monde doit faire sa part.



Ce bilan incarne une nouvelle façon d'appréhender le tourisme, une façon plus globale et forcément plus durable. Ce que nous venons de présenter fait le lien avec les paramètres du tourisme durable. Cela met du sens.



Sur la méthode, nous avons mis en place un tableau de bord avec des couleurs : vert, jaune, orange et rouge. Les indicateurs en en orange et rouge sont ceux sur lesquels nous devons progresser.

Pour oser communiquer là-dessus; il faut d'abord être sûrs que nous sommes sincères, et que nous sommes complets. Et si ça fonctionne et que tout le monde s'embarque dans le projet, cela nous permettra forcément au bout d'un moment de le valoriser.



Mais avant de le valoriser, il faut être sûrs que nous sommes bien sur la voie à suivre, car quand la communication prend le pas sur l'action, nous ne maîtrisons plus rien après.