Le tourisme... combien de "divisions" ? [ABO]

Notre organisation est ainsi faite, que nous ne croisons jamais, et avec un peu de recul, ça donne presque l’impression que tout est fait pour que nos chemins restent parallèles, pour éviter des temps d’échanges qui pourraient être évidemment super productifs, et enrichissants.



Donc on ne se parle pas, on s’évite du coup on ne se confronte pas, mais pas pour s’invectiver, mais pour aller de l’avant ensemble en validant des feuilles de routes qui ne soient pas des trucs corporatistes, qui opposerait plus qu’ils ne rassemblent.



Le sujet du tourisme durable est intéressant de ce point de vue, car s’il y a bien un sujet sur lequel il faudrait confronter les points de vue c’est bien celui-ci, tant le secteur du tourisme est attendu pour faire des propositions. Je lis ce matin que les pilotes d’avion font grève pour dénoncer la taxe de solidarité sur les billets d’avion. En début de semaine aux [Universités du tourisme durable]urlblnak:https://www.tourisme-durable.org/actualites/tribune-quelle-ambition-politique-pour-le-tourisme-durable/, ce sujet faisait pourtant l’unanimité des participants, qui c’est vrai ne sont pas vraiment concernés par le sujet… mais pas plus que les pilotes d’avions d’ailleurs !



Pourtant ça aurait été bien d’avoir des échanges sur ce sujet, et plus globalement sur celui des moyens que nous mettons en place pour tendre à engager le tourisme dans la transition écologique. Si chaque fédération, chaque corporation compte sur l’autre pour faire des efforts autant dire qu’on n’est pas prêt de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du tourisme, mais en même temps ça tombe bien, on vient de de sucrer 30% des subventions à l’ADEME qui mesurait tout ça.



En cassant le thermomètre, on ne va pas régler le problème et il sera difficile de se rapprocher ainsi de l’objectif de devenir la première destination durable du monde et de l’univers.