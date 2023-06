TourMaG.com - Vous lancez aussi des voyages en train, pourquoi et comment en êtes-vous arrivez à aller vers le train ?



Fabrice Del Taglia : Le déclic s’est fait en 2019. Jusqu’à il y a 3 ans, tous nos voyages étaient en avion. Et puis on m’a interpellé lors d’une interview et on s’est rendu compte qu’on avait négligé cette piste.



On incite à prendre le train là où c’est possible. Il y a une problématique d’interconnexion. Les réseaux ferrés sont perfectibles, mais suffisants. En revanche, on évite de multiplier les escales. Pour le moment, Paris-Athènes, c'est encore compliqué. Et jusqu’à preuve du contraire, les îles ne sont pas accessibles en train ! (Sauf la Sicile, qu’on propose).



Mais on a quand même une soixantaine de destinations disponibles et c’est amené à augmenter.



Pour le moment, c'est une incitation, on laisse le choix, mais on garde en tête que peut-être un jour, on pourra abandonner l’offre en avion sur ces destinations.