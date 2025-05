Montagne cet été : la SNCF renforce ses liaisons vers la Tarentaise

Cet été, SNCF Voyageurs renforce son offre TGV INOUI vers la vallée de la Tarentaise. Du 12 juillet au 10 août 2025, un aller-retour complémentaire sera proposé chaque week-end entre Paris Gare de Lyon et Bourg-Saint-Maurice, soit 5 000 places supplémentaires. Ces trains desserviront les gares de Paris Gare de Lyon, Chambéry Challes-les-Eaux, Albertville, Moûtiers Salins Brides-les-Bains, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice.Cette offre est lancée à titre expérimental. Les billets pour ces trains sont d’ores et déjà en vente sur tous les canaux habituels.