Trenitalia : vers le retour de la ligne Marseille – Milan ? [ABO]

J'espère que cet évènement (l'inauguration de la ligne Paris-Marseille, ndlr) n'est qu'un premier en appelant d'autres, je pense par exemple à améliorer la ligne vers Vintimille, reliant Gênes à Marseille, deux villes portuaires très importantes.



J'ose imaginer que nous nous dirigeons vers une connexion unique des réseaux ferroviaires européens, que ce continent puisse un jour regarder l'avenir avec plus d'espoir,

Avant la pandémie, il était possible de rejoindre Madrid ou Barcelone, mais aussi San Remo et Milan, directement depuis Marseille.Les voyageurs embarquaient à bord de trains Renfe ou Thello — filiale de Trenitalia — pour rallier ces destinations.Si le transporteur espagnol a repris, depuis juillet 2023, sa desserte de la cité phocéenne, Trenitalia s’est concentrée à déployer sa Flèche Rouge entre Paris et Marseille." a expliqué Edoardo Rixi, le vice-ministre italien aux Infrastructures et à la Mobilité durable.Le représentant du gouvernement de Giorgia Meloni milite donc ouvertement pour la relance de la ligne suspendue en 2021.