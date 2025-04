Quand les collectivités nous forcent à préférer l'avion au... train ! [ABO]

Plus au Nord, à la Rochelle, l'infrastructure aéroportuaire a attribué deux millions d'euros pendant deux ans, toujours à Ryanair pour maintenir ou développer le trafic commercial. Et ces constats ont aussi été établis à Beauvais, Pau, Bordeaux, Béziers...



Nous parlons là de subventions finançant les départs des Français… vers l’étranger.



Face à ces millions d'euros, voire même des centaines de millions distribués depuis l'arrivée de Ryanair dans l'Hexagone, le budget du pass rail fait pâle figure. Il était estimé à 15 millions d'euros pour 700 000 utilisateurs.



Il a donc probablement coûté seulement 5 millions d'euros, soit moins de la moitié des aides accordées en Occitanie aux compagnies aériennes low cost.



Alors certes, la SNCF n'a pas toujours eu des comptes positifs, mais Air France aussi, et sa dette est colossale. Elle sera moindre que celles sociale et sanitaire d'autres moyens de transports.



Si nous regardons plus loin que le court terme et au-delà des intérêts particuliers, choisir l'avion plutôt que le train est un choix perdant à tous les niveaux. La politique, tout comme la lutte contre le réchauffement climatique, n'est pas seulement une question de gros sous, mais de vision, de choix et de courage.



Et dans cette période obscure, nous ne pouvons faire l'économie d'une politique courageuse !