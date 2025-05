Le Jumeirah Capri Palace dévoile ses nouveaux espaces

Le Jumeirah Capri Palace , établissement de luxe niché à, dévoile un nouvel ensemble de suites et d’espaces extérieurs repensés par l’architecte et designer Patricia Urquiola.Cinq nouvelles suites, une piscine et un bar rénovés viennent enrichir l’ offre de l’hôtel , dans un esprit fidèle à l’esthétique de lRéputée pour son approche sensible mêlant design contemporain et héritage culturel,signe ici un projet qui célèbre les matériaux locaux et l’artisanatSon travail, inspiré paret la douceur de vivre méditerranéenne, se traduit par une palette de couleurs évoquant la terre cuite, le blanc cassé et les bleus marins. Elle a notamment utilisé du plâtre Cimento pour créer dqui rappellent les vagues contre les falaises.