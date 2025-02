Jumeirah annonce la réouverture de 2 établissements en Méditerranée

Perché sur les falaises de Majorque entre la chaîne de montagnes de la Tramuntana et la mer Méditerranée,promet un séjour d'exception grâce à son service raffiné et son design.L'hôtel propose uneà travers plusieurs expériences. Parmi elles, une excursion àpermet de traverser les montagnes de la Tramuntana, offrant des paysages et menant à une baie isolée aux eaux cristallines.Letraverse des vallées verdoyantes et des villages traditionnels, avec des arrêts pour déguster des vins locaux et découvrir la gastronomie régionale., la visite de la finca privée de Macià Batle offre un aperçu du processus de vinification, suivie d'un déjeuner de saison accompagné des vins du domaine.Côté bien-être, lepropose cette année les soins de la marque, conçus pour répondre à des besoins spécifiques tels que la ménopause, le sommeil et le soutien auxLes tarifs débutent àpour une chambre Deluxe avec vue sur la montagne.