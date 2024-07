Vacances en Italie - FAQ pour Agents de Voyages

Les trains

Le métro

Le tramway

Les bus

Les taxis

La location de voiture

Ils se répartissent en 3 catégories et offrent une option abordable et pratique pour les longs trajets. Les Intercity relient les grandes villes à une vitesse supérieure aux trains régionaux. Les TGV ou Frecce proposent, quant à eux, des départs fréquents.Ce mode de déplacement ne dessert que les quartiers des grandes villes, telles que Milan et Rome.Ce moyen de transport n’est plus aussi présent qu’il l’était avant la Seconde Guerre mondiale. Il est actuellement possible de l’emprunter à Florence, à Milan, à Rome ou à Turin.Parfaite pour les courts trajets, cette option est confortable et offre parfois la possibilité de profiter du Wifi et de la climatisation. Il est recommandé de se procurer un billet à l'avance pour monter à bord. L’achat peut être effectué en ligne ou bien au niveau des kiosques à journaux. Il convient, cependant, de noter que les bus sont moins fréquents pendant les week-ends et les jours fériés.Les touristes n’ont pas toujours de bonnes expériences avec les taxis, il faut donc faire preuve de vigilance en en prenant un. Fixer le prix de la course en l'absence de compteur est crucial, tout comme le fait de vérifier s'il y a des frais supplémentaires pour les bagages, les trajets nocturnes ou les jours fériés.Cette alternative est conseillée si le voyageur a envie de gagner en autonomie. Ce dernier devra alors avoir au moins 23 ans et posséder un permis de conduire d’une validité d’au moins un an. Il est important de noter que le conducteur chez qui les autorités détectent un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 % peut écoper d’une amende pouvant atteindre les 6 000 €.