Vacances en Italie : Quels sont les lieux incontournables ?

Troisième ville la plus visitée du pays, Rome se démarque par une richesse historique et architecturale exceptionnelle. Pour admirer le plus grand amphithéâtre romain du monde, visitez Rome ! En effet, le Colisée est un passage incontournable durant un séjour à la capitale. Aussi, optez pour un billet combiné qui vous donnera également la possibilité de découvrir le Forum et le Mont Palatin. Des monuments très intéressants sont à inclure dans votre itinéraire de voyage. Nous citerons notamment le Panthéon et la célèbre fontaine de Trevi, incontournable de tous les amoureux.Il est intéressant de noter que Rome est une ville propice à la flânerie et à la promenade. Ainsi, aventurez-vous dans les célèbres places comme la piazza Navona, la Place d'Espagne ou encore la Place du Peuple.Découvrir Rome c'est aussi pénétrer dans la majestueuse cité du Vatican. Beaucoup de lieux sont accessibles au public. Ainsi, ne manquez pas la basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine où vous pourrez observer tout le génie de Michel Ange. De plus, le Vatican vous offre un espace muséographique stupéfiant où l'art italien est à l'honneur.