Que faire à Rome ?

Durant un séjour à Rome, une visite au Vatican s'impose. Cette cité-Etat est le Saint-Siège de l'Eglise catholique. C'est aussi là que réside le Saint-Père. D'une superficie totale de 44 hectares, le Vatican est uniquement habité par les servants de l'église comme les prêtres et les religieuses. Aussi, les gardes qui ont pour mission de protéger ce lieu à la symbolique puissante sont d'origine suisse. Honorant une tradition datant de 1527, ces agents de la paix prêtent serment devant sa Sainteté. Capitale Italie : Découvrez Rome, la ville éternelleToutefois, quelques espaces sont accessibles au public. Afin de profiter d'une expérience mémorable, il est conseillé de choisir le Vatican Pass. Cette carte vous offre un accès privilégié sans passer par les files d'attente. Grâce à ce pass, vous aurez aussi droit à une visite guidée de la Basilique de Saint-Pierre. Visiter le Vatican c'est découvrir :C'est par cette place que vous accéderez à la cité du Vatican. Pèlerins et touristes s'y rendent chaque année pour écouter le discours du pape. Au cœur de cette place, vous trouverez l'un des 14 obélisques égyptiens qui subliment Rome. Ce monument oriental est encadré par deux fontaines.La visite de la Basilique sera un moment particulièrement impressionnant. Vous serez notamment charmé par le style décoratif baroque. Durant votre visite, vous découvrirez de multiples monuments funéraires dédiés aux papes. Aussi, n'oubliez pas de vous prendre en photo devant l'iconique statue de Saint-Pierre. Enfin, observez l'immense coupole que l'on doit au génie de Michel-Ange.Puisque l'accès à la Basilique est gratuit, vous devinerez que la file est interminable tout au long de la journée. Encore une fois, le billet coupe-file est la meilleure option à privilégier. Cependant, pour admirer la coupole, il faut payer des frais d'entrée et effectuer une réservation au préalable. De même, accéder à la coupole nécessite beaucoup d'efforts puisqu'il faudra emprunter un ascenseur et par la suite monter un escalier de plus de 300 marches. Mais retenez que la vue sublime vaut largement ce parcours.Saviez-vous que le Vatican regroupe 13 musées ? Ils s'étendent sur une surface de 7 km. Cet espace muséographique présente une immense collection où se démarquent des pièces réalisées par Caravage, Michel Ange et Raphaël. Le parcours englobe plusieurs passages notamment le passage par la galerie des cartes géographiques et un arrêt devant l’escalier de Bramante.Pour voir l'ensemble des musées du Vatican, comptez au moins 3 heures. Toutefois, il faut éviter de vous y rendre le dimanche puisqu'ils sont fermés.Votre aventure à la Cité du Vatican vous mènera à un lieu mondialement célèbre : la chapelle Sixtine. Elle est notamment réputée grâce à son fameux plafond réalisé par Michel Ange. Entamé en 1508, il a fallu 4 années à l'artiste légendaire pour terminer son œuvre monumentale. Il y a exposé des scènes phares de la Bible avec notamment une représentation de la vie du Christ ainsi que celle de Moïse.