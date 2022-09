Météo Rome : le temps mois par mois

Vous prévoyez bientôt un séjour à Rome ? Il est important de vous interroger sur les conditions météorologiques pour trouver la période idéale. Il faut savoir que la capitale italienne se démarque par un climat méditerranéen. La température moyenne annuelle est de 21°.



Vous pouvez visiter Rome toute l'année bien que la période la plus favorable soit de mars à novembre. En effet, les mois de décembre, janvier et février sont les plus froids. En contrepartie, juillet et août sont les mois les plus chauds. De même, vous pouvez vous baigner durant la période entre juin et octobre. Pour en savoir davantage sur la météo à Rome en fonction des mois, poursuivez la lecture de ce guide détaillé.

