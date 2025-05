easyJet inaugure sa liaison entre Paris et Lamezia Terme

Depuis le 21 mai 2025, une nouvelle liaison permet aux voyageurs de, au départ de Paris-Orly . Située dans le sud de la péninsule italienne, cette destination associe reliefs montagneux et littoral méditerranéen.La ville présente uncomposé de vestiges normands, romains et grecs, ainsi que d’édifices datant de la période bourbonienne. Elle dispose également d’un, le spa de Caronte. Plusieurs zones commerçantes sont accessibles à proximité de Nicastro, et des marchés se tiennent régulièrement à Siambiase et Nicastro.