easyJet dévoile deux nouvelles lignes au départ de Lyon

Nous sommes ravis d’annoncer l'ouverture de deux nouvelles liaisons depuis Lyon vers Pristina et Séville, portant à 58 le nombre de destinations desservies par easyJet depuis sa base lyonnaise en 2025

Lyon devient notre première base en France en termes de destinations

Avec ces deux ouvertures, easyJet porte à, inaugurée en 2008. La compagnie, présente à Lyon depuis 1999, emploie aujourd’huisous contrat français. En 2024, elle a transporté 2,9 millions de passagers depuis et vers la capitale des Gaules.Les, à raison de deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche. Les billets sont en vente depuis le 9 avril 2025, à partir de 35 € l’aller simple par personne, taxes incluses. Lasera opérée à la même fréquence, les mardis et vendredis, et les billets seront mis en vente à compter du 3 juillet 2025.», déclare Reginald Otten . Il précise également que «».easyJet décrit Pristina comme « une capitale animée » qui attire « les amoureux de la nature », avec un intérêt croissant au-delà des voyages à caractère affinitaire. La ville est mise en avant pour ses sites emblématiques, tels que la mosquée impériale ou la bibliothèque nationale.Quant à, la compagnie évoque «», entre cathédrale, flamenco, tapas et fêtes comme la Feria de Abril easyJet rappelle par ailleurs qu’elle est laet qu’elle dessert plus de 1 000 lignes vers 155 aéroports dans 35 pays. Elle a transporté 82 millions de passagers en 2023, dont 11,3 millions de voyageurs d’affaires. L’entreprise poursuit sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.