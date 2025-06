easyJet relance trois lignes clés depuis Toulouse cet hiver

Nous continuons d’être à l’écoute de nos clients toulousains

easyJet annonce la reprise de la liaison Toulouse–Marrakech à compter du. Il s’agit d’une ligne saisonnière opérée jusqu’à fin mars, avec trois vols hebdomadaires les mardis, jeudis et samedis. Au total, 24 000 sièges sont proposés pour cette destination au cours de la saison. En parallèle, la lignereprendra également le 26 octobre avec deux fréquences par semaine (lundi et vendredi), pouvant aller jusqu’à six pendant les fêtes, pour un total de 22 000 sièges.La ligne domestique, opérée toute l’année, connaîtra quant à elle une augmentation de fréquence à partir du. Les lundis et vendredis, jusqu’à six vols par jour seront proposés, soit une rotation supplémentaire par rapport à l’hiver précédent. Cette ligne enregistre, un volume significatif qui reflète la forte demande sur cet axe stratégique, notamment pour la clientèle affaires représentant 45 % des passagers.Selon easyJet, cette nouvelle programmation permet de maintenir une connectivité forte et directe entre Toulouse et des destinations stratégiques. «», souligne Reginald Otten