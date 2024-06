ecotasa

Pourtant, au même moment, les autorités touristiques font campagne sur le marché européen, sur le virage environnemental de l’archipel.Mettant l’accent sur la culture, le patrimoine, la gastronomie et la qualité exceptionnel de l’environnement naturel, cette campagne s’accompagne de véritables actes. Ainsi, il y a quelques jours, se tenait le Forum eMallorca qui a clairement démontré que le temps est venu de procéder à des changements durables dans le secteur du tourisme. Deux ans plus tôt, les autorités avaient déjà signé un « engagement » tendant à garantir la cohabitation harmonieuse des populations exogènes et endogènes.Concrètement, une montée en gamme de l’hôtellerie (accompagnée d’une augmentation des prix) démontre également la volonté de ces îles méditerranéennes de développer un tourisme de qualité, réservé à une clientèle plus fréquentable.On enregistre même l’ouverture du Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, un établissement dominant la baie de Port de Sóller, disposant d'une impressionnante piscine à débordement, d’une salle de sport et d'un spa… ( où il faut compter quelque 1000 euros la nuit). Tandis que Palma affiche une vingtaine de 5 étoiles !d’énormes efforts ont aussi permis de mettre en place un réseau de bus desservant toute l’île à un rythme très régulier et fiable.Pour visiter le cap Formentor par exemple, dans le nord de l’île, un parking est même mis à la disposition des automobilistes afin de leur permettre de circuler par la suite dans cette exceptionnelle région en autobus !La ville de Palma dispose même d’un métro et une police particulièrement vigilante fait en sorte que les touristes respectent des codes vestimentaires et une conduite acceptables., elle est désormais prohibée à Majorque et Ibiza entre 21h30 et 8 heures dans les zones dites de « tourisme excessif », rapporte Sky News. Et les « boat parties » sont repoussées le plus loin possible des côtes., l'«» dés 2002, avait rempli aussi ses promesses: en un peu plus d'un an d'existence, elle avait permis de constituer une caisse de 46 millions d'euros. Un montant qui devrait être porté à 60 millions d'euros d'ici à la fin de l’été 2018 et qui avait déjà permis de lancer des projets de protection du littoral…Mais, quelques-unes de ces mesures ont aussi fait long feu. L’écotaxe a été supprimée sous la pression du lobby hôtelier et les nuits d’Ibiza sont toujours aussi sonores…