Tourisme durable : le Gouvernement lance une campagne pour changer les habitudes de voyage

la préservation de nos destinations passe par une transformation profonde de nos habitudes de voyage. Avec cette campagne, nous souhaitons inviter les Français à découvrir un tourisme plus responsable, plus respectueux, et tout aussi riche en expériences. En voyage, marquer les esprits sans marquer la planète, c’est possible à condition de faire, ensemble, les bons choix dès aujourd’hui

La campagne lancée ce printemps s’inscrit pleinementSon objectif est d'éveiller les consciences sur l’des choix touristiques. Dates de départ, mode de transport, hébergement, activités… Chaque décision a une empreinte écologique. Le message est clair :, c’est possible, sans sacrifier la richesse de l’expérience.Pour amplifier cette prise de conscience, la Direction générale des Entreprises (DGE) s’est associée à quatre partenaires clés : Getaround, plateforme de location de voitures entre particuliers ; GreenGo, acteur de l’hébergement écoresponsable ; le collectif Itinéraire Bis, engagé pour un tourisme plus éthique ; et SNCF Connect, pour des mobilités douces.Tousauprès de leurs communautés durant deux mois, couvrant l’ensemble, du départ au retour.La campagne bénéficiera également dumajeures du secteur comme Atout France, l’ADEME, ADN Tourisme, le Réseau des Grands Sites de France, l’ARPP et le collectif Payetoninfluence. Elle se déploiera jusqu’à début juillet, sous la bannière duPour Nathalie Delattre, "."