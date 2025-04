Gestion de l’eau : la filière touristique française s’engage pour la sobriété hydrique

Voici la liste complète des lauréats, répartis par région :



Auvergne-Rhône-Alpes

Domaine de Marlioz : réduction de 20 % de la consommation d’eau en trois ans

MMV : diagnostic des usages de l’eau sur trois établissements représentatifs

Grotte Chauvet 2 : vers un site sobre en eau potable

CPIE Clermont-Dômes : formation des hébergements à la gestion de l’eau

ADT Ardèche : sensibilisation des acteurs du bassin versant à la sobriété hydrique



Bretagne

Route des Pingouins / Golf de la Baie de Morlaix : plan d’action pour une meilleure gestion de l’eau

Dinan Agglomération : accompagnement des acteurs touristiques vers la sobriété

Union Bretonne HPA : massification des bonnes pratiques auprès des campings



Hauts-de-France

Dunkerque Marina : système de gestion connectée des fluides dans le port de plaisance



Nouvelle-Aquitaine

Futuroscope : réduction des consommations et gestion intégrée des eaux pluviales

CDT Dordogne / Tourisme Creuse / Corrèze Tourisme : partenariat inter-départemental pour accompagner les prestataires

Fédération HPA Charente-Maritime : parcours d’accompagnement pour 30 établissements



Occitanie

Le Grau-du-Roi Développement : diagnostic des réseaux et sensibilisation des publics

Groupe Cité Hôtels : objectif de réduction de 20 % de la consommation d’eau d’ici 5 ans

Fédération HPA Occitanie : expérimentation dans des campings pilotes



Pays de la Loire

Solutions&Co : accompagnement de 20 campings et 5 centres nautiques



Provence-Alpes-Côte d’Azur

Elijo Swing (Carbiogreen) : programme de rétention d’eau à base de biochar dans les golfs

Homair Vacances : réduction de 15 % de la consommation d’eau dans des campings situés en zones sensibles à la sécheresse



Outre-mer – Nouvelle-Calédonie

Fédération Île des Pins Tourisme : solutions pérennes pour les établissements menacés par la pénurie



Réseaux nationaux

The Originals Hotels : préconisations de gestion de l’eau pour sensibiliser l’ensemble du réseau

Best Western : diagnostic et formation dans 40 établissements

FNRT (Résidences de tourisme) : 11 résidences engagées pour éradiquer les fuites et former le personnel

Teragir : accompagnement des hébergements avec un objectif de réduction de 15 % de la consommation