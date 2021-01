France : Xerfi prévoit un retour à la normale rapide pour les campings

Le retour à la normale pourrait même avoir lieu dès l'exercice qui arrive.



" Le chiffre d’affaires de l’hôtellerie de plein air devrait ainsi croître de 3,5% par an en moyenne en 2022 et 2023 après un retour quasi-équivalent au niveau d’avant-crise en 2021, " pronostiquent les spécialistes du cabinet.



En revanche, la crise va accélérer la chute des établissements à la peine et convaincre de nombreux propriétaires proches de la retraite d’anticiper la vente de leur activité.



L’atomicité d’un secteur qui compte encore aujourd’hui plus de 5 000 campings indépendants explique également la bonne orientation des achats du secteur.



Dans ces conditions, la financiarisation de l’hôtellerie de plein air, à l’œuvre depuis dix ans, devrait s’accentuer. Il restera toutefois le problème de la distribution à bien négocier, car dans ce secteur les OTA sont rudement mis en concurrence avec les tour-opérateurs.



Encore plus offensif dans ce domaine, Vacanceselect est même allé jusqu’à intégrer l’aval de la filière pour garder le contrôle sur les réservations et ainsi préserver ses marges.