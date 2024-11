L'hôtellerie de plein air en France : un secteur en pleine transformation

Aujourd’hui, les campings de luxe proposent non seulement des hébergements de qualité, mais aussi des activités en plein air et des options de restauration locale, favorisant ainsi une connexion avec le territoire environnant

Le marché de l' hôtellerie de plein air (HPA) en France connaît une montée en gamme sans précédent, portée parpour des expériences de séjour alliant confort, proximité avec la Boris Duclos, négociateur chez Christie & Co à Lyon , souligne que cette transformation, amorcée depuis plusieurs années,pour les touristes autrefois attirés par l'hôtellerie traditionnelle.Le développement du "glamping" illustre cette tendance, attirant désormais(CSP++) en quête d'espaces plus isolés et confortables."transfert de clientèle" avec une hausseet de services. "", explique-t-il.Cette mutation est soutenue pardans des infrastructures modernes.