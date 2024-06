Yelloh! Village intègre 12 nouveaux campings pour 2025

Cette année, nous avons fait le choix de renforcer notre identité et notre singularité en poursuivant l’intégration de nouveaux groupes de campings familiaux. Cette ouverture reflète notre désir de diffuser les valeurs de Yelloh! Village avec des partenaires qui partagent notre engagement pour l'excellence et l'authenticité

Yelloh! Village La Rive *****

Yelloh! Village Eurosol ****

Yelloh Village La Ravoire ****

Yelloh! Village Les Fontaines ****

Yelloh! Village Le Verger Fleuri ****

Yelloh! Village Alfacs ***

Yelloh! Village Avignon Parc ****

Yelloh! Village Au Domaine des Bans ****

Yelloh! Village Le Castel Rose ****

Yelloh! Village Au Lac de Biscarrosse *****

Yelloh! Village Les Bois du Châtelas *****

Yelloh! Village l’Oasis & California ****

. » déclare Bernard Sauvaire Les 12 nouveaux établissements sont :Le camping se trouve entre l'océan Atlantique et la forêt landaise, au cœur de Biscarrosse, dans les Landes. La Rive, située en pleine nature avec un accès direct au lac de Cazaux-Sanguinet, propose plus de 700 hébergements. Il dispose d'un espace aquatique de plus de 6 500 m² avec toboggans, d'un espace bien-être de 250 m², d'infrastructures et de services haut de gamme, ainsi que des activités et animations pour toute la famille, incluant des clubs enfants gratuits pour les 5 à 17 ans.Dans les Landes, à 700 mètres de l'océan, au cœur de la nature luxuriante et de la forêt landaise, se trouve le camping 4 étoiles Eurosol. Il propose plus de 220 hébergements locatifs et plus de 290 emplacements nus. Les vacanciers peuvent profiter d'un espace aquatique avec 3 piscines, tandis que les enfants s'amusent dans des clubs gratuits et les adultes participent à des cours collectifs. Eurosol offre également une proximité avec des villages de caractère, des forêts verdoyantes et des lacs paisibles, permettant de découvrir la région.Au cœur d'une nature préservée de 2,3 hectares, à 1 km du lac d’Annecy, et au milieu des grands espaces de Haute-Savoie, se trouve le camping La Ravoire à Doussard. Il offre 124 hébergements locatifs et 51 emplacements nus. Le camping dispose d'un parc aquatique avec piscine couverte et chauffée toute la saison, de toboggans et d'une pataugeoire. Convivial, familial et animé en haute saison, La Ravoire bénéficie d'une situation idéale pour explorer une belle partie de la Haute-Savoie. Une piste cyclable menant à Annecy se trouve à l’entrée du camping.Niché entre Annecy et Albertville, le camping Les Fontaines à Lathuile propose 170 emplacements nus et 118 mobil-homes sur 3 hectares, offrant confort et tranquillité. Il dispose de jeux pour enfants et d'un espace aquatique, garantissant du divertissement pour tous. C'est un point de départ idéal pour explorer la Haute-Savoie et le village de Lathuile, avec une piste cyclable menant à Annecy à 500 mètres du camping.Au cœur du paisible village de Lathuile, à proximité du lac d’Annecy et aux portes du Géopark des Bauges, ce camping en Haute-Savoie offre une vue imprenable sur les montagnes et la nature. Pour la saison 2025, le camping se modernise : nouveaux mobil-homes, espace baignade, réception, et épicerie. Il proposera des espaces modernes ainsi que des animations et activités pour toute la famille en haute saison.À Tarragone en Espagne, ce camping situé au pied de la mer Méditerranée, près du parc naturel du delta de l’Ebre et à 5 minutes des Cases d'Alcanar et de Sant Carles de la Ràpita, est ouvert toute l'année. Il propose 54 emplacements nus et plus de 110 hébergements locatifs, incluant des appartements, cottages et tentes meublées. Les vacanciers peuvent profiter de deux restaurants offrant des saveurs méditerranéennes avec une terrasse face à la mer, ainsi que d'un espace baignade, des activités nautiques et des soirées animées.Situé à Vedène, dans le Vaucluse, ce camping 4 étoiles se trouve aux portes de la cité d’Avignon, en Provence, entouré par une nature méditerranéenne. Ce camping à taille humaine propose 54 emplacements nus et 117 locations, offrant une ambiance familiale et authentique. Sur place, les vacanciers peuvent profiter d'un parc aquatique avec piscine chauffée, bains bouillonnants, lagons artificiels et toboggans, ainsi que de services haut de gamme. Des animations sont proposées en haute saison.Au cœur de la nature vosgienne, à Corcieux, ce camping 4 étoiles propose plus de 90 emplacements nus et 260 locations sur 33 hectares de verdure. Il dispose d'un parc aquatique, d'une salle de jeux et d'installations sportives, idéal pour les amateurs de plein air. Situé près des sentiers de randonnée, de Gérardmer et de la Vallée des Lacs, il est parfait pour explorer l’Alsace et la Lorraine sous tous les angles.Situé à Anduze, au cœur de la région du Gard, ce camping 4 étoiles propose un espace aquatique de 500 m² avec piscine, toboggans et solarium. Il offre 97 locations et 143 emplacements nus, avec une vue panoramique entre montagnes et rivière. L'emplacement est idéal pour découvrir les trésors naturels des Cévennes, du Pont du Gard et de la Camargue. Les vacanciers peuvent profiter d'une immersion totale dans la douceur provençale, entre activités ludiques et paysages enchanteurs.Situé à Parentis-en-Born, ce camping 5 étoiles au cœur des Landes propose plus de 280 locations et 90 emplacements nus. Entouré des majestueuses forêts de pins et offrant des panoramas sur le lac de Biscarrosse et de Parentis, il dispose d'infrastructures haut de gamme, dont un parc aquatique avec piscine couverte, toboggans et lagon, ainsi qu'un centre de bien-être. Avec ses nombreuses activités et sa proximité avec les trésors naturels et culturels de la région, ce camping est idéal pour les familles.Situé à Bourdeaux, un charmant village de la Drôme à 45 minutes de Montélimar, ce camping 5 étoiles offre des services haut de gamme et une variété d'hébergements avec 115 locations et 68 emplacements nus. Au cœur d'une région provençale aux paysages de montagnes et de forêts, riche en patrimoine culturel, les vacanciers peuvent profiter d'un parc aquatique exceptionnel et de nombreuses activités pour tous les âges, dans une ambiance conviviale et détendue.Situé à Port-Barcarès dans le Languedoc-Roussillon, ce camping 4 étoiles au bord de la mer Méditerranée et d'une plage de sable fin propose plus de 700 parcelles, comprenant des cottages, tentes meublées, chalets et emplacements nus. L’Oasis & California offre des infrastructures de qualité et des animations pour petits et grands, incluant toboggans, espace balnéo, pataugeoire, piscine chauffée, restaurant, bar, épicerie et clubs enfants gratuits. Ce camping est conçu pour les familles.