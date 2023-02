Hôtellerie de plein air : une restructuration tambour battant

Avec 6 établissements en portefeuille actuellement, Yukadi Villages compte plus de 2 100 emplacements potentiels. La marque a été lancée en 2006 par Stéphane Cléach, issu des groupes Campotel et Siblu. Il a choisi de faire son propre chemin en achetant des campings pour les faire monter en gamme.



« Depuis 2017, le partenariat avec Entrepreneur Invest et 123 IM a permis à Yukadi Villages de se structurer et d’accélérer son développement. L’acquisition de deux actifs supplémentaires en 2022, ainsi que l’opération menée sur le périmètre historique vont permettre au Groupe de poursuivre sa montée en gamme et d’atteindre une taille critique sur le marché.



Nous remercions les équipes de 123 IM et d’Entrepreneur Invest pour le renouvellement de ce partenariat et la solidité qu’il offre au Groupe pour l'avenir » indique Stéphane Cléach.