European Camping Group finalise le rachat de Vacanceselect

European Camping Group, qui intègre aujourd’hui Vacanceselect, est une belle success story française : le groupe est devenu désormais le leader européen de son secteur. Je suis fier de rassembler ainsi deux équipes de professionnels talentueux et passionnés, qui ensemble rendront nos campings et nos hébergements encore plus attractifs pour toutes les familles européennes.

Annoncée le 29 juillet 2022 , European Camping Group (ECG) vient deLa nouvelle entité représente. Elle compte une offre d’une centaine de sites en propre :et de 400 destinations partenaires :à travers toute l’Europe.A propos de cette acquisition, Alain Calmé, Président de ECG, précise : ". Il propose aussi bien la location de mobile homes ou d’emplacements nus, mais aussi la vente de mobile homes résidentiels, et gère la distribution sur internet...Pour la saison 2023,proposant une palette de services et d’équipements de haut standing, dont une terrasse super-équipée.