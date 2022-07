European Camping Group acquiert Vacanceselect (Tohapi)

European Camping Group soutenu par PAI Partners annonce l'acquisition de Vacanceselect auprès de Permira.



Localisée à Montpellier, en France, Vacanceselect est présent sur plus de 270 campings en France, Italie, Espagne et Croatie.



La société exploite 22 000 mobile-homes sous les marques Tohapi et Vacanceselect. "L’entreprise est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du camping, y compris les activités de location de vacances, la vente de mobile-homes et la distribution en ligne" indique un communiqué de presse.



Vacanceselect est " une acquisition structurante " pour ECG, qui lui permet "d'accélérer sa trajectoire de croissance, de consolider son modèle économique et d'améliorer sa proposition de valeur ".