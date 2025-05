European Camping Group accueille un investissement de 600 M€ d’ADIA

d’une PME aixoise, l’entreprise a pu devenir leader européen sur son marché. Cela démontre l’excellence de nos entreprises du tourisme, qui sont désormais reconnues pour leur potentiel et attirent désormais de grands fonds étrangers. Je salue également notre écosystème, ici Montefiore et PAI, qui ont su accompagner la croissance de nos pépites pour en faire des leaders

L’entrée d’ADIA au capital d’ECG intervient dans un. En 2024, la France a dépassé les. Dans ce cadre, ECG, qui attire chaque année 27 millions de clients via ses établissements, devient un exemple emblématique de réussite entrepreneuriale et de rayonnement international. Nathalie Delattre souligne la transformation de l’entreprise : «».L’investissement d’ADIA permettra à ECG de. Il marque également une reconnaissance de la solidité du modèle économique d’ECG, dans un secteur en transition vers plus de durabilité et d’innovation. Pour l’État français, il s’agit d’un signal positif, traduisant laet plus largement, dans