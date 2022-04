Appli mobile TourMaG



5 façons de pratiquer du tourisme responsable

Suite à notre article Tourisme durable : sous quelles formes le pratiquer , voici 5 façons.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 13 Avril 2022

1 - Écotourisme Vous rêvez d’un circuit en harmonie avec la nature ? L’écotourisme comblera vos désirs. Ce mode de voyage sensibilise les voyageurs à l’écosystème autour des habitats, au respect de l’environnement et du patrimoine culturel.



L’écotourisme met à contribution les populations locales. Accompagnées d’un guide, homme ou femme de terrain, les visites ont une valeur éducative. La transmission de connaissances crée de l’impact auprès des visiteurs. Ils deviennent acteurs de leur séjour :



● découvrir une réserve naturelle ;

● fouler le sol d’un parc naturel protégé ;

● étudier la faune et la flore d’une région ;

● observer les espèces vivant en liberté.



Les milieux naturels regorgent d’activités pour tous les âges. Randonnées familiales en montagne, promenade à cheval en bord de mer, snorkelling dans des récifs paradisiaques, trek dans le désert, vous avez l’embarras du choix.

2 - Agrotourisme Dans la même veine que l’écotourisme, l’agrotourisme met le vert à l’honneur. Loger au cœur des exploitations agricoles est une option touristique en vogue. Si vous recherchez du calme, loin du tumulte urbain, une excursion en terre rurale vous enchantera.



Il suffit parfois de parcourir quelques kilomètres pour se retrouver dans un écrin de verdure au calme. Imaginez, une maison d’hôte au milieu des vignes ou d’un champ d’oliviers, le chant des oiseaux ou des cigales en fond sonore, l’horizon à perte de vue qui s’offre à vous… Le dépaysement est garanti !



Ce type d’excursion est parfait pour découvrir :



● le savoir-faire ancestral des producteurs d’une région ;

● visiter une ferme pour connaître les procédés de fabrication des produits que vous consommez ;

● déguster les produits du terroir et faire quelques emplettes.



Tout comme l’écotourisme, l’agrotourisme se pratique près de chez vous ou à plus grande échelle. En fonction de votre localisation, vous pouvez aller à la rencontre des apiculteurs des Pyrénées ariégeoises ou profiter d’un séjour en Italie pour découvrir les vignobles de Toscane.

3 - Tourisme solidaire tourisme solidaire. Sa force réside dans l’alliance vertueuse entre les populations locales, les voyageurs et les professionnels du tourisme.



Les voyageurs en quête d’expériences intimistes apprécient ce format. Cette connexion permet de vivre des aventures uniques au sein de villages typiques.



Les activités proposées s’orientent autour des traditions et coutumes de la communauté, la gastronomie locale, la découverte de l’environnement. Une partie du coût du voyage sert à financer des projets socio-économiques. Vous contribuez ainsi à la création d’emplois pérennes et à l’amélioration des conditions de vie. En parallèle avec le tourisme équitable, la rémunération des acteurs locaux se veut la plus juste possible.



Des labels certifient la transparence et la cohérence des projets sur place. C’est le cas du label

Vivre en immersion chez l’habitant le temps d’un séjour, vous voulez tenter l’expérience ? Voyager pour contribuer au développement des territoires, telle est la vocation du. Sa force réside dans l’alliance vertueuse entre les populations locales, les voyageurs et les professionnels du tourisme.Les voyageurs en quête d’expériences intimistes apprécient ce format. Cette connexion permet de vivre des aventures uniques au sein de villages typiques.Les activités proposées s’orientent autour desde la communauté, la gastronomie locale, la découverte de l’environnement. Une partie du coût du voyage sert à financer des. Vous contribuez ainsi à la création d’emplois pérennes et à l’amélioration des conditions de vie. En parallèle avec le tourisme équitable, la rémunération des acteurs locaux se veut la plus juste possible.Des labels certifient la transparence et la cohérence des projets sur place. C’est le cas du label Agir pour un Tourisme Responsable (ATR). Pour prétendre à la reconnaissance de ce titre, il faut respecter un ensemble de 16 engagements.

4 - Tourisme humanitaire La transmission de connaissances et l’aide au développement local sont au cœur du tourisme humanitaire. Il offre la possibilité de s’impliquer personnellement auprès des populations sur place.



Bien que des agences de voyages se spécialisent dans le domaine, les ONG et les associations restent les interlocuteurs privilégiés pour ce type de mission. De nombreuses zones du monde sont couvertes. La majorité concerne les pays du Sud (Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est).



Axées sur l’humain, les missions de volontourisme permettent de s’engager au profit d’associations locales. Les actions visent :



● l’accès à l’éducation (construction d’école, cours de langues) ;

● l’amélioration des conditions de vie (construction de puits, restauration d’habitat, soins médicaux).



Le tourisme humanitaire donne du sens à votre voyage. Comme vous le feriez pour une association près de chez vous, votre temps sert des projets altruistes. Si la cause est noble, il faut néanmoins vérifier le sérieux de l’organisme intermédiaire. Les dérives existent.



Il convient de vérifier la viabilité et l’éthique du projet en amont :



● Quelle est la mission proposée ?

● Quelles compétences sont requises ? Êtes-vous en mesure d’assurer ce type de mission ?

● Qui sont les interlocuteurs sur place ? Quel est leur degré d’implication ?

● Devez-vous vous acquitter d’une contribution financière, à hauteur de combien ?

● Serez-vous informé de l’avancée du projet après votre départ ?



La réussite d’un projet d’envergure humanitaire nécessite la participation de toutes les parties prenantes. Les acteurs locaux occupent une place centrale.



L’accès à l’information est primordial. Une communication transparente vous évitera des désillusions à l’arrivée.



5 - Slow tourisme slow tourisme est pour vous !



Cette réduction de contrainte temporelle comporte de nombreux bénéfices :



● Explorer les terres hors des sentiers battus à la découverte d’un lieu insolite, d’un village reculé ;

● Sillonner les routes à l’aide de moyens de transport écologiques : à pied, sur un vélo ou en train ;

● Nouer des relations durables avec les habitants pour mieux cerner leur mode de vie.



Cette façon de parcourir les lieux invite à la flânerie et au lâcher-prise. Pas de programme serré ni d’avion à prendre, le slow tourisme correspond au voyageur en recherche d’authenticité. C’est une philosophie de vie qui s’inscrit parfaitement dans le tourisme durable.



Retrouvez tous nos articles sur la thématique des

Enchaîner les visites ou les destinations, ce n’est pas votre truc ? Rien ne sert de courir, vous préférez vous imprégner des lieux, prendre votre temps… Leest pour vous !Cette réduction de contrainte temporelle comporte de nombreux bénéfices :● Explorer les terresà la découverte d’un lieu insolite, d’un village reculé ;● Sillonner les routes à l’aide de moyens de transport écologiques : à, sur unou en● Nouer desavec les habitants pour mieux cerner leur mode de vie.Cette façon de parcourir les lieux invite à la flânerie et au lâcher-prise. Pas de programme serré ni d’avion à prendre, le slow tourisme correspond au voyageur en recherche d’authenticité. C’est une philosophie de vie qui s’inscrit parfaitement dans le tourisme durable.Retrouvez tous nos articles sur la thématique des Voyages Responsables

