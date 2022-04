Appli mobile TourMaG



Comment faire du Tourisme durable ?

Le tourisme durable offre de nombreuses perspectives aux amoureux des voyages alternatifs. Immersion dans un village autochtone, explorer les grands espaces naturels, participer à l’économie sociale et solidaire d’une région, s’affranchir des programmes touristiques communs… Les options pour donner du sens à votre voyage sont multiples.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 13 Avril 2022

Tourisme durable : définition et fondements tourisme durable s’inscrit dans une démarche alternative par rapport au voyage conventionnel. Il vise un développement pérenne dans le respect des territoires et des populations. Il répond au besoin de voyageurs en quête d’un modèle différent, souhaitant minimiser leur empreinte écologique.



L’



« Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil ».



L’économie du tourisme représente 10 % du PIB mondial[1]. Ce chiffre double d’une région du monde à l’autre. Des pays comme la Thaïlande ou l’Espagne vivent en grande partie du tourisme.

l’environnement.



8 %. Cela représente les émissions de carbone du tourisme mondial[2].

49 % sont imputables aux transports.



Source : Sustainable Travel International



Les 27 et 28 avril 1995 marquent un tournant dans le secteur du voyage. La Charte mondiale du tourisme durable voit le jour. Pendant 2 jours, les participants planchent sur le sujet à Lanzarote, îles Canaries.



La charte repose sur 3 principes[3] fondamentaux :



● environnemental : encourager la protection et la sauvegarde des ressources naturelles, valoriser les processus de consommation écologiques ;

● socioculturel : respecter les modes de vie et la culture des populations locales ;

● économique : favoriser des emplois durables pour les autochtones ainsi qu’une répartition équitable des retombées économiques.



Des gestes simples pour un voyage éthique



1 - Privilégier des moyens de transport doux[4] L’impact des transports sur l’émission des gaz à effet de serre est colossal. La palme d’or revient à l’avion. Les prix attractifs des compagnies low cost ont décuplé le nombre de voyageurs. Partir 4 jours à Marrakech sur un coup de tête ou s’envoler pour un week-end sous le soleil de Barcelone est devenue monnaie courante.



La pandémie a bousculé ce quotidien de consommation rapide du voyage. Les prises de conscience annoncent des changements :



● réduire la fréquence des voyages au profit de séjours plus longs ;

● privilégier les déplacements en train et la location de vélos ;

● favoriser le tourisme local.

2 - Maîtriser votre production de déchets



Les actions pour lutter contre le réchauffement climatique s’opèrent à grande échelle. Les petits gestes du quotidien ne sont pas en reste. Avant de partir en vadrouille, pensez à vous constituer un « kit zéro déchet ». Vous pouvez facilement ajouter dans votre sac à dos :



● une gourde en acier inoxydable pour vous ravitailler en eau ;

● une paille réutilisable si l’envie vous prend de siroter un cocktail ;

● un sac en tissu pour vos emplettes au marché ;

● deux serviettes lavables afin de limiter votre consommation de papier jetable.

3 - Choisir un hébergement écologique



Et si vous mettiez le critère écologique au centre ? À prestations égales, autant choisir un hébergement soucieux de l’environnement.



Des labels qualité encadrent les activités du tourisme durable. L’



● l’utilisation de produits biologiques et biodégradables ;

● l’utilisation d’énergies renouvelables ;

● la mise en place de système de recyclage ;

● la consommation responsable des ressources.



Le tourisme durable est pluriel. Choisir un mode d’exploration différent s’apparente à choisir une nouvelle destination. Que le voyage commence !



Voyages Responsables

