Dès que la ruée touristique vers le soleil s’est confirmée, les géographes ont alerté sur la nécessitéTrès tôt tirée, y compris parmi les premiers groupes politiques écologistes, la sonnette d’alarme aurait pu être entendue et orienter les acteurs du tourisme, notamment les groupes hôteliers et autres bâtisseurs, vers plus de modération et de sobriété.Mais, l’heure était à l’insouciance, la dépense et autres extravagances. Dans un monde loin d’être «», on conjuguait volontiers tourisme avec «», sans se soucier ni de l’avenir ni des conséquences d’un gaspillage intensif sur les populations locales.Voilà pourquoi, entre autre, alors que plus de 2 milliards d’êtres humainsn’ont toujours pas accès à de l’eau potable, les états membres de l’ONU se mobilisent pour une cause déterminante pour l’avenir de l’humanité et de la planète. sécheresses , s’inquiète elle-aussi non pas de son avenir mais de son présent. D’autant que 2023 s’annonce encore plus chaud que les années précédentes et qu’à fin janvier 60% des nappes phréatiques affichaient un niveau plus bas que la normale !