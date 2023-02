Les 1ères Rencontres Internationales du Tourisme organisées à Paris

Le programme détaillé est en cours de finalisation, mais on peut le trouver d’ores et déjà sur le site de Business France . Il comporte des interventions d’Atout France, du France Tourisme Lab de la DGE avec un pitch d’une sélection de start-up.Dans les locaux de Business France, 77, boulevard Saint-Jacques, plusieurs tables-rondes suivront sur les grandes régions : Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient avec un accent particulier sur les nouvelles technologies et l’innovation ; d’où des interventions de, Advanced Tourism, ouAmadeus Platform.L’après-midi est consacré aux rendez-vous pris à l’avance en BtoB pour rencontrer soit les représentants des bureaux Business France sur les différents marchés, soit des investisseurs déjà présents.