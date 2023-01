Destination Montagnes Grand Ski célèbre le retour en force des TO étrangers

Une question reste plus ou moins en suspens, celui du fossé qui se creuse entre des grandes stations capables de mener des investissements colossaux pour rester au sommet des fréquentations et des revenus, et les plus modestes, davantage dédiées aux familles, qui devront faire face à des absences régulières de neige et donc à une ré-invention de leur offre d’activité.



France Montagnes, qui a tenu son assemblée générale la veille du salon, milite pour des stations accessibles au plus grand nombre et brandit des statistiques qui le confirme.



Les 250 stations françaises restent globalement très largement plus abordables que leurs équivalents partout ailleurs en Europe ou dans le monde. La montée en gamme observée et médiatisée dans les stations vedettes ne serait que quelques beaux arbres masquant des sapins plus économiques.



La distribution française, à part la grande distribution et quelques spécialistes dans les réseaux d’agences de voyages, a du mal à se saisir du produit montagne, en hiver comme en été. Il y a pourtant, là-aussi, de belles opportunités pour peu qu’on se lance dans une meilleure connaissance des offres et des outils.