Les Rencontres Destination Montagnes Grand Ski à Chambéry

En s’interrogeant sur « Les futurs désirables du Tourisme en Montagne », la banque orientera ses financements autour du respect des 3 P de la RSE (Profit, People, Planet). Cela veut dire que les accords seront motivés par la création effective de valeur pour tous ; par la dimension d’accessibilité financière et physique des projets ; et leur caractère décarboné et respectueux de l’environnement.



Ces critères objectifs, mesurables par des index ou des indicateurs, seront doublés d’une nouvelle grille extra-financière qui apposera sa vision subjective aux business plans les mieux ficelés. La quête de sens des projets sera aussi essentielle que leur viabilité.



Pour l’assister dans cette vision de l’investissement touristique en montagne, le Crédit Agricole de Savoie fait travailler le cabinet G2A sur un « observatoire des futurs désirables ».



Il y sera question des équilibres de fréquentations dans le temps et l’espace, du bénéfice pour la vie locale, du renouvellement des clientèles et de la transition énergétique, et tout autre sujet pertinent.