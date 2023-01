Vacances de Noël : 61% des destinations françaises annoncent une hausse de fréquentation

Le retour des clientèles européennes de proximité (notamment italiennes et espagnoles sur les zones Sud) reste remarqué et suscite même beaucoup d’espoirs en montagne pour début janvier (période où les marchés belges, néerlandais et anglais sont en congé cette année).



L’échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (dispositif Flux Vision Tourisme) confirme ces tendances :



- la fréquentation française des vacances de Noël 2022/23 est en progression, tant au regard de Noël 2021, que comparativement à Noël 2019, dernière année de référence.



- La fréquentation européenne de proximité est, quant à elle, en nette progression par rapport aux vacances de Noël 2020 et 2021, et se rapproche du niveau de référence 2019.