Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable : ADN et ATD solidaires

Le 2 juin est une journée symbolique dans le monde puisqu’elle célèbre le Tourisme durable qui ne doit plus être un simple concept mais une réalité à travers les initiatives des acteurs d’une part, et d’une prise de conscience réaffirmée chez les touristes eux-mêmes.C’est pour cela qu’ ADN Tourisme et Acteurs du Tourisme Durable s’engagent à mutualiser et renforcer leurs actions en matière de sensibilisation et d’information auprès de leurs membres.Les deux associations complémentaires, regroupant des acteurs touristiques publiques et privés, veulent les mettre encore davantage face à leur responsabilité, pour qu’ilsPour aller au-delà du discours et des bonnes intentions,publient un guide des démarches de labellisation à destination de tous les professionnels du secteur.