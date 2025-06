ATR : "Nous devons démontrer l'impact social du voyage !" [ABO]

D'ailleurs, du 3 au 5 novembre 2025, le séminaire de l’association sera consacré à l’impact des séjours à destination, un thème cher au président de l'association.



À la fin de l'événement, moment clé et fédérateur de l’année, un livret sera remis aux membres présents afin de lister les actions à mettre en œuvre une fois de retour au bureau.



" Démontrer l’impact social du tourisme est une excellente opportunité pour les acteurs de mettre en avant leur savoir-faire et leur utilité, " explique Julien Buot.



Pour ATR, le tourisme doit donc se défaire de cette boucle infernale et communiquer sur ce qu’il fait de bien (quand il sait le faire) : répartir les richesses et les flux sur un territoire.



"Les problèmes de flux touristiques viennent de personnes qui se rendent au mauvais endroit au mauvais moment, et qui bien souvent ne confient plus l’organisation de leurs vacances à des professionnels. Il ne s’agit pas d’éviter les sites surfréquentés, mais d’y aller à d’autres périodes de l’année, " poursuit le directeur d'ATR.



Mais, comme souvent, par humilité ou faute de savoir comment valoriser leurs actions, les adhérents de l'association ne communiquent pas, alors qu’ils sont bien engagés dans cette démarche.



Le voyagiste Double Sens, par exemple, dirigé par Antoine Richard, a développé des outils d’analyse d’impact très précis, tandis que Kappa Club a fait de même, allant jusqu’à établir des indicateurs de performance croisant des données économiques, sociales et environnementales.



" Pour chaque circuit vendu, nous sommes en mesure d’indiquer aux clients le nombre d’emplois générés ainsi que les revenus supplémentaires et complémentaires versés aux familles d’accueil.



Quand nous avons lancé cette initiative, tout le monde protestait. Ils avaient l’impression que nous les dérangions. Nous savons désormais que 15% de notre chiffre d’affaires va directement aux familles d’accueil. Je peux vous dire que tout le monde est très fier de ces résultats.



Alors oui, il faut collecter des données, et cela prend du temps, mais nous devons être fiers d’annoncer le nombre d’emplois créés et les revenus générés localement.



Nous ne devons plus nous cacher derrière de simples incantations : nous sommes créateurs d’emplois et acteurs de l’économie de la paix. Nous devons le démontrer, " affirme Antoine Richard.