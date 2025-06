KAYAK lance son calculateur de road trip

En fournissant une estimation précise du coût du projet de road trip, cet outil aide les utilisateurs à prendre des décisions éclairées entre les différentes options de transport

KAYAK.fr met à disposition un calculateur permettant d’anticiper les coûts d’un voyage en voiture, à partir de plusieurs critères. L’utilisateur peut saisir les, sélectionner un(citadine, SUV, compacte, etc.), et obtenir une. Ce calcul prend en compte la consommation moyenne du véhicule, la distance à parcourir, et le prix du carburant en fonction de la région traversée.», précise KAYAK.Les données de la plateforme confirment l’attrait persistant pour ce mode de transport : lespar rapport à l’été 2024. En revanche, les recherches àCes chiffres illustrent un recentrage sur les destinations locales, peut-être lié à une volonté de mieux maîtriser le budget vacances.