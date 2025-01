Comment les voyageurs réserveront leurs vacances en 2030 : 8 tendances à suivre

L’étude révèle que 66 % des participants considèrent le voyage comme une priorité essentielle. Cette aspiration se traduit par une popularité croissante des voyages multi-destinations, qui permettent de combiner plusieurs expériences culturelles et géographiques en un seul déplacement.



L’assouplissement des réglementations sur les visas et l’amélioration des infrastructures de transport favoriseront cette tendance. De nouvelles offres, telles que des itinéraires prédéfinis ou flexibles, permettront aux voyageurs d’explorer plusieurs destinations en toute fluidité. Ce type de voyage répond non seulement à une envie d’exploration accrue, mais également à une gestion plus efficace du temps et du budget. Les voyageurs souhaitent maximiser chaque moment de leur déplacement, découvrant des lieux variés en un seul séjour.