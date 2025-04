Vacances de Pâques 2025 : quelles sont les destinations préférées des Français ?

La popularité de destinations comme Marrakech et Palma de Majorque reflète une tendance croissante vers des lieux qui offrent tout ce que nous recherchons à cette période de l'année : un climat agréable, une variété d'activités, ainsi que des découvertes culturelles et gastronomiques

Selon KAYAK.fr est la destination la plus recherchée pour Pâques 2025, avec une hausse de 86 % des recherches par rapport à l’an dernier. Elle est suivie de(+47 %),(+67 %) et(+101 %).connaît la plus forte progression avec +283 %., explique : «. »Les villes espagnoles restent très prisées :(+102 %),(+46 %) etfigurent dans le top 10. D’autres capitales comme Londres (+28 %) et Porto (+72 %) se maintiennent aussi dans les préférences des voyageurs français.Parallèlement, les, atteignant +60 % en moyenne par rapport à 2024. Marrakech affiche une hausse de 178 % pour un vol aller-retour, Lisbonne +82 % et Rome +64 %. New York, seule destination hors Europe dans le top 10, enregistre une hausse de 189 % des recherches et un prix moyen de 665 €.Malgré ces augmentations tarifaires, la, avec une progression globale de 90 % des recherches de vols sur KAYAK.fr pour cette période.