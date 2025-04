Forte Village Resort propose un Forfait Pâques tout compris

Le Forte Village Resort proposera du 19 au 21 avril 2025 un. Cetteinclut l’accès quotidien à l’Acquaforte Thalasso & Spa , centre de bien-être reconnu pour son parcours de six bassins d’eau de mer aux températures et concentrations salines différentes. Réservé aux, ce centre comprend également un sauna, un hammam et une salle de sport.L’établissement prévoit également uneaccessibles à toute la famille, incluant tennis, football, football miniature, basketball, ainsi que des tournois de padel, tennis et football. Des jeux et activités de loisirs spécifiques sont aussi organisés pour les enfants pendant le week-end de Pâques.Sur le plan culinaire,, à partir du dîner du samedi 19 avril. Il inclut notamment un dîner spécial le dimanche de Pâques ainsi qu’un déjeuner le lundi, tous deux consacrés aux spécialités sardes.L’offre est proposée à partir de 610 euros par personne en chambre double pour deux nuits.. Un enfant de moins de 13 ans peut partager gratuitement la chambre des parents. Une réduction est également prévue en cas de chambre séparée pour un enfant de moins de 13 ans.Le resort, entouré d’une pinède tropicale en bord de mer, regroupe. Il est régulièrement distingué auxdepuis 26 ans.