W Hotels ouvre cet été sa nouvelle adresse en Sardaigne

Le nouvel établissement W Sardinia – Poltu Quatu s’implante dans le, sur la côte d’émeraude, dans un cadre naturel composé de roches granitiques, de végétation méditerranéenne et d’eaux cristallines. Le nom du lieu, signifiant « port caché », reflète sonLes installations incluent un restaurant de fruits de mer, TANIT, avec vue sur la marina, un W Lounge, un WET Deck en bord de piscine, un beach club accessible uniquement par bateau, un spa AWAY et un centre de remise en forme FIT. Le design, inspiré de l’environnement local, associe des matériaux artisanaux comme le bois et la pierre à des teintes pastel.L’hôtel est la propriété de Castello Sgr , société de gestion d’actifs immobiliers contrôlée par, et il sera. Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie d’expansion méditerranéenne de la marque, avec un positionnement tourné vers une clientèle cosmopolite et à la recherche d’une offre complète en matière d’hébergement, restauration et activités.