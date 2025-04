Sardaigne : l'Hôtel Capo d'Orso rejoint The Leading Hotels of the World

Rejoindre The Leading Hotels of the World est une étape clé qui s’inscrit dans notre vision de développement pour le nord de la Sardaigne

L'Hôtel Capo d'Orso Thalasso & SPA, du groupe Delphina hotels & resorts, franchit une étape en rejoignant The Leading Hotels of the World (LHW), collection regroupant plus deindépendants à travers le monde.Seul établissement de la Costa Smeralda de l’Archipel de La Maddalena en Sardaigne à décrocher cette distinction, il se positionne désormais parmi les adresses les plus emblématiques de la Sardaigne Cette reconnaissance internationale s’accompagne d’de plusieurs millions d’euros.L’Hôtel Capo d’Orso, stratégiquement situé entre Olbia et, se distingue par son hospitalité et son respect des traditions locales.", souligne Libero Muntoni, Directeur Général de Delphina hotels & resorts.