Sardaigne : un week-end so chic à Cagliari, autour du Palazzo Doglio 🔑

Après cette première prise de contact, retour au Palazzo Doglio. Son calme et son charme élégant sont déjà bienvenus !



A l'heure du dîner, rendez-vous à l'Osteria del Forte. Avec, pour commencer, un Campari, suivi d'une salade de la mer. On se laisse ensuite séduire par un plat de pâtes, délicieuses mais trop copieuses, que l'on ne parvient pas à finir.



Il est temps alors d'aller dormir, en écoutant la fontaine clapoter sur la place. Au lever, c'est encore la place en contrebas et sa fontaine qui aimante aussitôt. L'envie d'aller profiter du petit-déjeuner-buffet à l'Osteria del Forte ne vient qu'après, bien après.



Ensuite, retour au pied du Bastion Saint-Remy, d'où l'on oblique vers la place Martiri puis la rue Manno et ses belles boutiques. Et là , on tombe par hasard sur un passionné de voitures de collection, qui bombe le torse devant sa Dauphine blanc crème de 1962. La carrosserie n'a pas une éraflure et les chromes brillent. On la croirait juste sortie des usines Renault !



Après cette rencontre inattendue, la balade dans les rues, au pied du Castello, a encore plus de saveur. On finit tout de même par rejoindre les arcades de la très colorée et très pittoresque Via Roma pour siroter un Campari à la terrasse d'un café avant de se régaler sans façon d’un poisson grillé dans une trattoria voisine.