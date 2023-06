Transavia va desservir Dubaï au départ de Lyon et Marseille

Transavia France vient d'annoncer le renforcement de son programme été 2023, avec 7 nouvelles routes internationales au départ de sa base de Paris-Orly.L'été a été "super" pour Transavia avec une augmentation des passagers de 45% par rapport à 2019. Rares sont les compagnies à taquiner les volumes d'avant crise, mais celles ayant écrasé cette année historique sont une caste à part. La direction de Transavia regarde désormais l'hiver avec appétit, en augmentant les capacités de 100% par rapport à 2019.Transavia France a renforcé son programme de vols et a pu transporter plus de 100 000 passagers en juillet et août entre la France et l'Algérie. Les routes Nantes – Alger, Lyon – Oran et Orly – Alger ont été les plus plébiscitées.Le SNPNC de Transavia a déposé un préavis de grève pour la période du 13 au 17 juillet 2022 qui va perturber le trafic.Le syndicat des pilotes Alter d'Air France et de Transavia a déposé un préavis de grève pour la journée du 25 juin 2022. Il demande que des mesures concernant la sécurité soient prises en urgence.La compagnie va ouvrir un nouveau vol entre Marseille – Beyrouth au Liban pour son programme été.Transavia ouvre les ventes de la saison hiver et proposera 4 nouvelles routes internationales à partir de l’automne 2022.Transavia a présenté son programme de vols vers l'Algérie au départ de France. Elle desservira 7 destinations depuis Paris Orly, Lyon, Montpellier et Nantes.Transavia France et la compagnie grecque Sky express ont signé un accord permettant la combinaison de leurs réseaux au moyen de la plateforme Transavia Smart Connect.Transavia a annoncé ce 22 février 2022, le lancement de 6 nouvelles lignes au départ de France pour la programmation printemps - été 2022.