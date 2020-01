Cagliari : le Palazzo Doglio ouvrira ses portes le 27 février 2020

Le Palazzo Doglio à Cagliari ouvrira ses portes le 27 février prochain en plein cœur historique de la capitale sarde. Cet établissement membre de The Leading Hotels of the World comptera 72 chambres, un spa ainsi qu’un centre de conférences doté d’un authentique ancien théâtre rénové (jusqu’à 1.000 participants).



Le Palazzo Doglio se distinguera notamment par ses appartements de luxe privés situés dans son aile résidentielle ainsi que par sa cour intérieure. Cet espace ouvert et agréable sera accessible aux clients de l’hôtel comme aux visiteurs extérieurs. On y trouvera notamment trois restaurants tous dotés de patios. Parmi eux, l' "Osteria del Forte" proposera une cuisine italienne.



Le Palazzo Doglio est situé dans un ancien édifice des années 1920 complètement rénové.



Les 72 chambres se répartissent en quatre catégories : Classique, De luxe, Prestige et suites (au nombre de 8). " Elles sont également habillées de marbre blanc de Carrare, associé à du marbre Emperador marron foncé et gris foncé pour les inserts, qui font écho aux tons gris perle et marron du mobilier " indique un communiqué.