W Hotels s’installe à Prague

L’hôtel dispose de 161 chambres, dont 23 suites, qui allient confort moderne et touches historiques.



Parmi les espaces, la E-WOW Suite, située au 8e étage, offre une interprétation contemporaine d’une suite présidentielle traditionnelle, avec des éléments Art nouveau intégrés dans un espace fluide et ouvert.



Le WOW Bohemia Duplex, situé dans le bâtiment historique, présente des poutres restaurées et des fenêtres en arc de cercle, créant une atmosphère de loft avec une palette de couleurs grenache.



Le W Prague se distingue également par une offre gastronomique. Le Petit Beefbar at Grand Café, créé en partenariat avec le restaurateur Riccardo Giraudi, propose une approche moderne des steakhouses traditionnels, avec un accent particulier sur les viandes locales.



Le W Lounge, au rez-de-chaussée, devient le centre social de l’hôtel. À l’extérieur, le Above Rooftop, une terrasse offrant des vues sur la ville, est l’endroit parfait pour profiter d’une ambiance musicale animée. Le Bisou, un bar intime, offre quant à lui un refuge tranquille.



Le Minus One, bar à cocktails situé au sous-sol, propose une expérience immersive. Conçu par le mixologue primé Jan Šebek, le bar met en avant des créations originales ainsi que des classiques réinventés, dans un décor qui évolue pour se transformer en un espace de spectacle et de détente.