L'hôtel W Budapest veut bousculer la scène gastronomique hongroise

Appartenant à Marriott International, W Hotels est une chaîne d'hôtels de luxe positionnés lifestyle car axés sur la mode et le design.



Ils visent plutôt une clientèle jeune. Ils se distinguent notamment par l'utilisation de couleurs sombres et sourdes, le métal brossé, les T-shirts noirs (au lieu des vestes blanches) dont sont vêtus les employés, la mise en avant de photos artistiques et la présence d'un bar moderne.



Née à la fin des années 1990 de la culture audacieuse de New York, cette marque compte désormais plus de 60 hôtels dans le monde. Le W New York - Union Square, ouvert en 2000, a été l'un des premiers hôtels W au monde. Le W Barcelona, lui, a ​​ouvert en 2009.



W Hotels fait partie du programme de fidélisation Marriott Bonvoy, mis en place par Marriott International. Ce programme offre à ses membres l'accès à un vaste portefeuille de marques mondiales, d'expériences exclusives et d'avantages en tous genres (notamment des nuits gratuites). En 2019, plus de 120 millions de voyageurs en étaient membres.