Tanzanie : Marriott va ouvrir un lodge de luxe dans le parc du Serengeti

Basé à Bethesda, dans le Maryland, le groupe hôtelier Marriott International qui exploite et franchise des hôtels et concède des licences à des centres de villégiature, peut s'enorgueillir de posséder un portefeuille de plus de 8 500 établissements - sous 31 marques - dans le monde entier. Il exploite entre autres plus de 120 établissements en Afrique.



La marque JW Marriott qui, elle, compte plus de 100 hôtels dans le monde entier, fait partie de ses marques de luxe.



Elle entend s'adresser "à des voyageurs sophistiqués et conscients, qui sont à la recherche d’expériences qui les aident à être pleinement présents, à nouer des relations authentiques et à nourrir leur âme".



Pour mener à bien ce projet de Lodge dans le Serengeti, le groupe hôtelier américain a cependant signé un accord avec Delaware Investment Limited, une société de gestion d'actifs basée aux États-Unis, dont le siège se trouve à Middletown (Delaware).



Spécialisée dans le développement de propriétés hôtelières de luxe, elle s'emploie notamment à aider les investisseurs américains à diversifier leurs portefeuilles sur le marché africain, qui est florissant, en s'appuyant sur des partenariats.