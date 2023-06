Tanzanie : l'engouement des Français se confirme La bonne desserte aérienne de cette destination contribue aussi à son succès.

Les efforts de promotion réalisés depuis quelques années en France se révèlent payants. En 2022, 54 000 Français sont allés en vacances en Tanzanie.



Vendredi 30 Juin 2023

Les efforts de promotion de la Tanzanie sur le marché français ont payé. En 2022, les touristes français y ont devancé -en nombre- , les Américains, les Britanniques et les Allemands. Cela n'avait pas toujours été le cas.



Il est vrai que pendant le Covid, la Tanzanie n'avait pas fermé ses frontières et que, l'année dernière, la France a rouvert les siennes avant d'autres pays. Il est tout aussi vrai que les touristes français ont répondu "présent", en nombre, tout de suite. Bien mieux, en cette mi- 2023, l'engouement des Français se confirme.



Histoire de conforter cette tendance favorable, un workshop rassemblant plusieurs opérateurs présents en Tanzanie a été organisé cette semaine à



"Il y a trente-cinq, la Tanzanie était une destination quasi totalement inconnue dans l'Hexagone. L'année dernière, elle a reçu quelque 54 000 Français", observait le



Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, quatre "spots" aimantent les Français : en premier, l'archipel de Zanzibar, son quartier historique et ses plages ("l'île aux épices" attire environ 40 % des Français qui se rendent en Tanzanie), puis les Parcs nationaux où sont organisés des safaris pour voir, notamment, les "big five", c'est à dire des lions, des éléphants, des rhinocéros, des léopards et des buffles (environ 30 % des visiteurs français).



Un autre tiers des visiteurs français s'offre, dans le même voyage, un combiné Zanzibar et les safaris dans un ou des Parcs nationaux. Enfin, un petit 5 % des visiteurs français tente l'ascension du Kilimandjaro.



Tanzanie : le confort versus l'authenticité L'agence réceptive Tanganyika Expeditions s'inscrit dans ces tendances générales. En 2022, malgré un démarrage difficile en début d'année, elle a organisé le séjour sur place de 13 000 touristes, pour moitié des Français, soit plus qu'en 2019. Et, annonce Denis Lebouteux, " en 2023, nous devrions faire 15 % de plus que l'année dernière" .



"Mes clients viennent en priorité pour la belle nature et les safaris dans les Parcs nationaux" , précise encore Denis Lebouteux qui, dans la majorité des cas, vend ses circuits en France par l'intermédiaire d'agences de voyage. Avec un panier moyen, aérien inclus, de 3500 à 4000 euros.



Toutefois, précise Denis Lebouteux, " une bonne partie de ma clientèle est plutôt CSP + ou même CSP ++" . " En Tanzanie, la luxe évolue très vite" , observe-t-il à ce propos.



A l'en croire, le luxe se développe en Tanzanie sur deux tendances, pas forcément toujours compatibles : d'une partie "le confort" , d'autre part, "l'expérience, l'authenticité" . C'est probablement sur le premier créneau que se positionnent les hébergements de luxe et aussi le futur J. W. Mariott annoncé pour 2026 dans le Parc national du Serengeti par Mariott international.



Chacun de ces deux créneaux correspond aussi à un type de clientèle :b[ en simplifiant, l'hyper-luxe confortable est recherché par les voyageurs en provenance des BRICS, acronyme utilisé pour désigner le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine... A contrario, le " luxe authentique" est davantage la marque des voyageurs européens et, dans une certaine mesure, Américains. ]b



C'est sur le second créneau, celui de "l'authenticité" , que se positionne Tanganyika Expeditions. En témoignait la tente en toile verte montée, par Tanganyika Expeditions, dans le jardin de l'ambassade de Tanzanie à Paris.



Une tente en tous points semblable à celles qui sont utilisées pour héberger les clients sur place. "Je recherche aussi le plus faible impact (sur l'environnement) possible", insistait encore Denis Lebouteux.

Une bonne desserte aérienne Si la Tanzanie est désormais une destination prisée, son succès tient aussi à sa bonne desserte aérienne par des compagnies internationales comme KLM, Emirates, Turkish Airlines et Ethiopian Airlines.



Présent, au Workshop organisé à l'ambassade de Tanzanie en France, Christophe Dieme, directeur des ventes et du marketing, n'a pas raté l'occasion de rappeler que Ethiopian Airlines est "la première et la meilleure compagnie aérienne en Afrique".



Surtout, Christophe Dieme rappelait que la compagnie éthiopienne possède une flotte moderne composée notamment d'Airbus 350 très récents. Et d'insister : des vols quotidiens vers la Tanzanie, via son hub d'Addis-Abeba, sont opérés par Ethiopian Airlines au départ de Paris et trois fois par semaine au départ de Marseille.



