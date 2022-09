Appli mobile TourMaG



Tanganyika Expeditions, Réceptif Tanzanie

Nous opérons en Tanzanie depuis plus de 25 ans et mettons à votre disposition notre connaissance et notre savoir-faire dans la réalisation de vos programmes « à la carte » individuels et groupe.

Rédigé par DestiMaG le Mercredi 28 Septembre 2022

> TANZANIE

1989

Tanganyika Expeditions, réceptif Tanzanie et Zanzibar La Tanzanie, source d’inspiration pour les amateurs de safari.

Nous intervenons sur le marché français en tant que réceptif francophone spécialiste sur cette destination. Nous opérons en Tanzanie depuis plus de 25 ans et mettons à votre disposition notre connaissance et notre savoir-faire dans la réalisation de vos programmes « à la carte » individuels et groupe.

N’hésitez pas à nous consulter pour « votre propre » itinéraire et votre choix de lodge. - Raison sociale: Tanganyika Expeditions (Mount Kilimanjaro Safari Club)

- Structure juridique : Société unlimited de droit Tanzanien

- Référence de garantie professionnelle et/ou la RCP (obligatoire) : RC n° P/2014/110/6001/60/000001865/02 auprès d’ARIS

- Effectif : 200 personnes Compétences Tanganyika Expeditions, agence réceptive en Tanzanie a été créée en 1989.

Pour répondre au mieux aux demandes de nos clients, nous avons fait le choix d’employer nos propres équipes sur place avec des compétences très larges.

D’importants investissements réalisés au cours de ces années nous dotent à la fois d’un solide parc automobile, de moyens techniques qui nous garantissent l’autonomie dans beaucoup de domaines et de structures d'hébergement privatives qui se placent aujourd’hui comme des références en matière d’hôtellerie sur la Tanzanie.



Véhicules de safari et chauffeur guides

La flotte est composée d’une quarantaine de véhicules 4X4, régulièrement renouvelés, parfaitement entretenus et bien équipés. C’est la garantie d’offrir des conditions optimales de voyage pour observer les animaux et de sécurité.

Les chauffeurs guides sont des professionnels et partagent la passion de leur pays. La plupart parle couramment au moins une langue étrangère (anglais, français, espagnol, italien et allemand), et tous suivent régulièrement des formations (faune et flore, premiers secours ou mécanique).



Logements

Nous possédons et manageons 3 camps de safaris et 2 lodges, tous situés à des emplacements magnifiques.

- Maweninga Camp dans le Parc National du Tarangire – www.maweninga-camp.com

- Olduvai Camp dans la zone protégée du Ngorongoro, lauréat du prix « Best Lodge in The World » (Hotel & Lodge Magazine – 2012) – www.olduvai-camp.com

- Ronjo Camp dans le parc national du Serengeti – www.ronjo-camp.com

- Bashay Rift lodge à Karatu, village au pied du Ngorongoro – www.bashay-rift-lodge.com

- Grumeti Hills au Nord-Ouest du parc national du Serengeti – www.grumeti-hills.com



De l’architecte à nos employés, tout le monde est concerné par l’environnement et toutes nos propriétés le reflètent. Par exemple, l’électricité et l’eau chaude sont fournies par des panneaux solaires dans nos camps de brousse.



Un personnel dédié

Toutes nos équipes, que ce soit à Arusha, dans nos camps ou sur la route, mettront tout en œuvre pour que vos clients soient privilégiés et vivent des moments inoubliables. Nous essayons de promouvoir l’emploi local et beaucoup de postes au sein de la société sont occupés par des tanzaniens qui ont des positions clefs comme directeur de camp, chef de réservations...Tanganyika emploie plus de 200 personnes en Tanzanie.



Les Safaris

La Tanzanie est le premier pays de safari au Monde, tant par la densité et la richesse de sa faune que par la variété de ses paysages. Le savoir-faire de Tanganyika Expeditions est d’adapter chaque circuit, à la saison, aux goûts et au budget des clients.



Ascension du Kilimandjaro et les treks

Le Kilimandjaro reste un mythe. Nous mettons à la disposition des alpinistes une longue expérience, une solide logistique, une équipe professionnelle et attentive (guide, cuisiniers, porteurs…) qui mettront tout en œuvre dans le respect de la sécurité pour atteindre le toit de l’Afrique !



Grâce à la diversité incroyable de ses paysages, la Tanzanie offre de superbes possibilités de treks. Toutes ces promenades, randonnées ou treks sont encadrés par des guides locaux expérimentés.



Zanzibar

Zanzibar… L’ile des Sultans… Un lieu chargé d’Histoire et une ile aux multiples facettes Des ruelles étroites de Stone Town aux plages immaculées de l’Océan Indien ; Tanganyika Expeditions met au service des professionnels une connaissance approfondie de l’ile et des iles voisines, ainsi que son savoir-faire dans l’organisation des séjours sur place.



Implication avec les communautés locales

En tant qu’opérateur local, il est de notre responsabilité d’aider les communautés locales. Nous avons financés grâce à des donations diverses le développement de villages, d’écoles et d’associations caritatives et nous continuerons de le faire dans le futur.



Nous supportons également la protection de l’environnement au travers de projets comme la plantation d’arbres. Tanganyika est membre de “tourism for development”



Tanganyika Expeditions est le représentant d’AXA Assistance pour la Tanzanie.



Karibu Tanzania ! Bienvenue en Tanzanie !

- Réceptif référencé réseaux nationaux et internationaux

- Réceptif de nombreux TO et agences françaises et internationales









Tanganyika Expeditions

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Gavache Laurent

1 avenue Docteur Roux

le front de mer C

06200 Nice - France



+ 33 (0) 4 93 71 50 85

+ 33 (0) 4 93 71 50 95

l-gavache

contact@tanganyika.com

www.tanganyika.com









