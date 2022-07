Voyage Tanzanie : quelles conditions d'entrée ?

Les voyageurs non vaccinés peuvent réaliser un test PCR négatif, avec QR Code, de moins de 72 heures avant le départ.



Un test antigénique peut aussi être imposé à l’arrivée, précise le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.



A défaut de test PCR et de certificat de vaccination, un test PCR sera imposé à l’arrivée (100$) et le passager sera placé à l’isolement en attendant le résultat.



Sont exemptés de la présentation d’un certificat de vaccination, d’un test PCR et du test rapide les enfants de cinq ans et moins, les passagers en transit et les équipages d’avions.