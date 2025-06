Tanzanie : les compagnies aériennes sur liste noire, quelles conséquences sur les voyages ? [ABO]

Une décision qui pourrait sembler anecdotique, sauf que pour les tour-opérateurs spécialisés sur la destination, une très grande majorité des séjours incluent un vol intérieur.



La Commission européenne n'a pas pris cette décision à la légère.



Les transporteurs inscrits sur la liste noire sont ceux qui ne respectent pas les normes de sécurité internationales. Concernant la Tanzanie et le Suriname, la Commission indique que des lacunes ont été identifiées, tant sur le plan opérationnel que réglementaire.



Dès décembre 2024, Air Tanzania avait déjà été inscrite sur la liste noire.



Une mission d’évaluation de l’Union européenne s’est rendue sur place, du 9 au 13 décembre, pour évaluer la situation. Les inspecteurs ont audité l’autorité tanzanienne de l’aviation civile (TCAA), ainsi que deux autres compagnies locales que sont Precision Air et Coastal Air.



" Il est conclu que la TCAA ne dispose pas des capacités et des compétences nécessaires pour superviser efficacement les activités aériennes en Tanzanie conformément aux normes de sécurité internationales.



Des manquements dans la gestion du personnel, la formation du personnel, la gestion de la qualité, les processus de certification et la supervision des transporteurs aériens indiquent que la TCAA n’est pas en mesure de garantir le respect de ces normes de manière durable, " a expliqué la Commission.



Des conclusions sévères, qui ne permettent guère d’être optimiste quant à une résolution rapide du dossier. À la suite de cette mission, plusieurs échanges ont eu lieu entre les différentes parties.



Les autorités tanzaniennes ont bien engagé des efforts, et quelques progrès ont été notés, par la Commission, mais des manquements importants subsistaient.



Et comme les réponses apportées n’ont pas été jugées satisfaisantes ou convaincantes, l’AESA, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, a recommandé l’interdiction d’exploitation dans l’espace aérien européen.



Cette décision n’est pas définitive, il est possible de la contester.